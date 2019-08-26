При крушении самолета в Альпах погибли три человека, включая ребенка

Одномоторный самолёт типа Piper потерпел крушение в районе высокогорного перевала Симплон в швейцарском кантоне Вале. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жертвами авиакрушения стали три человека, включая ребенка.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома в кантоне Вале около 09:00 и взял курс на Италию. Что стало причиной крушения, пока непонятно.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики «скорой помощи» и пожарные. По факту случившегося начато расследование. Об этом сообщается на сайте местной полиции. Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Греции разбился вертолет. Летательный аппарат задел провода линии электропередачи, и пилот потерял управление. В результате инцидента воздушное судно упало в море.