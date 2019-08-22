Сильвио Берлускони пришел на консультации с президентом Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибыл в составе делегации своей партии «Вперед, Италия» на консультации с президентом Серджо Маттареллой о путях выхода из правительственного кризиса. Об этом сообщает в четверг новостной канал Rainews24.

Берлускони остается лидером «Вперед, Италия». В ходе выборов в Европарламент в мае этого года 82-летний политик был избран в европейский законодательный орган. Вместе с ним в делегацию вошли спикер Европарламента Антонио Таяни, вице-председатель «Вперед, Италия», а также главы партийных фракций в обеих палатах парламента — Анна Мария Бернини и Мариастелла Джельмини.