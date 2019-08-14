Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.

Певица 23 августа выпустит цифровую версию оригинального альбома с редкими версиями песен и ремиксами, которую можно будет приобрести на диске с автографом и сертификатом аутентичности, а также на кассете и на виниловой пластинке.

Дебютный альбом, названный ее именем, с хитом Genie in a Bottle певица записала в возрасте 18 лет. Пластинка восемь раз становилась платиновой и позволила Агилере получить свою первую премию «Грэмми» в номинации «лучший новый артист». По всему миру было продано более 14 миллионов копий диска.

Последняя пластинка певицы под названием Liberation вышла в июне 2018 года.