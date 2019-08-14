Власти Сан-Франциско решили не закрашивать, а прикрыть фрески Арнаутова

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско (штат Калифорния) во вторник решил, что фрески художника Виктора Арнаутова (1896 — 1979) в одной из школ города следует не закрасить, а прикрыть. Об этом сообщила во вторник газета San Francisco Chronicle.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (1732 — 1799). На рисунках запечатлены некоторые моменты из жизни данного американского лидера. На ряде фресок художник изобразил Вашингтона вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, на одной — рядом с убитым индейцем.

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в июне счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Он постановил, что все 13 фресок следует в течение года закрасить. Теперь это решение пересмотрено. Комитет полагает, что фрески можно не закрашивать, а чем-то прикрыть, к примеру, панелями. В поддержку этого высказались четыре члена совета, против — три. Президент данного органа Стивен Кук заявил, что больше данный вопрос обсуждать не будут.

Ранее комитет планировал потратить на закрашивание фресок $600 тыс. На то, чтобы прикрыть их, как ожидается, могут быть израсходованы $875 тыс. В течение последних нескольких недель против планов уничтожения фресок выступили многие общественные организации США, в том числе Конгресс русских американцев (КРА). Они заявили о готовности подать властям города петицию с тем, чтобы позже судьбу фресок решили избиратели.

Издание констатирует, что многие из организаций, выступавших в защиту фресок, не удовлетворены решением комитета. Они полагают, что фрески не следует ни закрашивать, ни прикрывать, поскольку они представляют большую ценность с точки зрения искусства и истории.