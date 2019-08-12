Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия

После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали. Ранее сообщалось, что на выкуп такого оружия власти планируют потратить около 136 миллионов долларов.

Как отмечает газета, с момента начала работы схемы в середине июля жители страны сдали в полицию 10242 единицы такого оружия. При этом еще 1269 единиц возвращено в рамках «амнистии», предполагающей, что полиция не задает владельцу вопросов о том, когда и как он приобрел это оружие.

Всего на руках у новозеландцев, по разным оценкам, находится от 1,2 до 1,5 миллиона единиц оружия. Предполагается, что граждане, владеющие запрещенным полуавтоматическим оружием, должны сдать его до 20 декабря 2019 года.