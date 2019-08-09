Белый дом проинформировал о том, что президент СЩА Дональд Трамп решил включить Венесуэлу в список стран, не исполняющих международные обязательства, связанные с борьбой с оборотом наркотиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, кроме Венесуэлы, в этом перечне представлены такие страны, как Колумбия, Боливия, Афганистан, Мексика, Пакистан, Перу и Эквадор.

«Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств…», — говорится в заявлении.(Газета.ру)

| 2019-08-09T08:38:05+00:00 9 августа 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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