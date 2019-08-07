«Реал» согласовал приобретение Фабиньо из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо близок к переходу в мадридский «Реал».

«Реал» согласовал приобретение Фабиньо из «Ливерпуля». Во всяком случае, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Colombiano.

По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Еще десять «Ливерпуль» может получить в виде бонусов.

Фабиньо подпишет контракт с мадридским клубом на пять лет — до лета 2024.

Если переход осуществится, то Фабиньо вернется в «Реал», за который уже выступал в сезоне-2012-2013 перед уходом в «Монако».

football.ua