Китай примет меры в случае размещения наземных ракет средней дальности США в АТР

Китай примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

«Также хочу сделать абсолютно ясным, что Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира (АТР — прим. ТАСС)», — указал он.

При этом на вопросы журналистов о том, какие именно ответные шаги планирует сделать Китай, дипломат отметил, что он пока не может предоставить какие-либо подробности. «Могу сказать лишь то, что, как любят говорить в американском правительстве, все возможные варианты будут на столе», — пошутил он, цитируя президента США Дональда Трампа.

«Американцы, как жители страны — участницы Карибского кризиса, должны понять чувства Китая, когда речь идет о размещении американских ракет у КНР на пороге», — добавил Фу Цун.

«Как я уже сказал, если США разместят ракеты в этой части мира, у Китая на пороге, КНР будет вынуждена принять контрмеры. Но пока США этого не сделали, мы будем ждать и наблюдать. Однако хочу еще раз подчеркнуть, как только это произойдет, Китай примет контрмеры. Ни у кого не должно быть на этот счет каких-либо иллюзий», — резюмировал дипломат.

Он также сообщил, что Китай глубоко обеспокоен намерениями США разработать ракеты средней дальности и разместить такой вид вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с объявленными США планами разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования. В частности, мы обеспокоены заявлениями некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют, я цитирую, в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР», — указал он.(ТАСС)