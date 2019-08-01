Зариф отреагировал на решение США внести его в санкционный список

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

Об этом написал он в своём Twitter.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список. — RT), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире… Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — написал он.

При этом глава иранского МИД отметил, что санкции Вашингтона не окажут негативного влияния ни на него, ни на его семью, так как у него нет собственности или других интересов за пределами своей страны.

| 2019-08-01T11:48:28+00:00 1 августа 2019, 11:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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