Вопреки слухам о смерти Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником

Туркменистан в воскресенье отмечает День работников здравоохранения и медицинской промышленности, президент Гурбангулы Бердымухамедов в своём поздравлении им отметил успехи здравоохранения страны, передаёт РИА Новости.

По всей стране проходят праздничные мероприятия, чествования работников системы здравоохранения, концерты, выставки достижений туркменской медицины и другие мероприятия. Практически все каналы туркменского телевидения передают праздничные передачи, посвященные профессиональному празднику туркменских медработников.

В поздравлении главы государства отмечается, что «в настоящее время в стране успешно проводится работа по совершенствованию системы здравоохранения в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения».

«В частности, обеспечены здоровье и защита материнства и детства, полностью искоренён ряд инфекционных болезней, внедрены принципы здорового образа жизни», — подчеркивается в поздравлении президента.

День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совпал с трудовым отпуском туркменского правительства во главе с президентом Бердымухамедовым. Как сообщили местные СМИ, глава государства 15 июля — в первый день отпуска — завершил написание очередного, 11-го тома энциклопедического труда «Лекарственных растений Туркменистана».