Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь может идти об увольнении сотен людей. Часть из них продолжит работать в Китае. Отмечается, что всего в исследовательских лабораториях Futurewei работают около 850 человек. Причиной сокращений называются сложности, возникшие после внесения Huawei в черный список министерства торговли США. В самой фирме от комментариев при этом отказались.

10 июля cообщалось, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

Торговое противостояние между Китаем и США обострилось в мае 2019 года. После провальных переговоров страны обменялись взаимными ограничениями на импорт. В частности, президент Дональ Трамп  подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

29 июня Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая (aif.ru)

| 2019-07-14T16:29:38+00:00 14 июля 2019, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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