Удачи тебе, Заур!

Тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Так любили шутить в пору существования СССР, но данная шутка не потеряла своей актуальности и ныне. Действительно, жизнь любого артиста состоит из череды взлетов и падений, а также из ежедневного и изматывающего труда, который невидим глазу зрителя. А еще, жизнь артиста — это постоянный поиск себя. Всего этого было, есть и будет много в жизни невероятно талантливого артиста, основателя степ-компании «Абшерон» Заура Теймурбекова.

Его любовь к степу появилась после того, как в 90-х годах, будучи на гастролях с театром в Москве, он познакомился с профессором Российской академии театрального искусства , легендарным артистом-чечеточником Владимиром Кирсановым. Заур Теймурбеков, после посещения мастер-классов Кирсанова, решил совершить своеобразный прорыв в искусстве степа.

Вернувшись в Баку, он создает степ-компанию «Абшерон» и воплощает в жизнь идею синтеза классических движений стэпа с ритмами национальной азербайджанской музыки и национальными костюмами. И уже на Третьем Московском международном фестивале «Степ-Парад-99» Заур становится лауреатом и о его номере говорят, как о новом оригинальном направлении в стэп-танце.

Кроме того, степ-компания «Абшерон» громко заявила о себе благодаря сотрудничеству с певицей Айгюн Кязымовой в рамках клипа «Ты и я», который за некоторое время превратил обычный ремейк известной итальянской песни в хит. Уместно также вспомнить блестящее выступление степ-группы «Абшерон» в музыкальных номерах команды «Парни из Баку», в ходе их выступлений в КВН.

Прекрасно помню, сколь популярным направлением тогда стал степ в Азербайджане. В группы, уроки в которых вел не только сам Заур, но и его ученики, записывались все новые и новые лица, причем самого разного возраста. Но, жизнь сама внесла коррективы в планы Теймурбекова. Лучшие его ученики повзрослели, создали семьи, нашли себя в иной профессии, а некоторые просто уехали из Азербайджана. Плюс, куда же без этого, имели место и интриги со стороны некоторых педагогов Бакинского хореографического училища, которое ныне называется Бакинской Академией Хореографии. Они открыто говорили ученикам, что посещение занятий Теймурбекова закончится получением плохих отметок.

Все это привело к тому, что степ-компания «Абшерон» прекратила свое существование. Она ушла на самом пике популярности, а Заур уехал в Россию, где снялся в 5 кинолентах. В том числе и в художественном фильме «Три девушки», где партнерами Теймурбекова были такие известные актеры, как Равшана Куркова и Михаил Полицеймако. Кроме того, Заур снялся в фильме «И не было лучше брата», который был снят по одноименной повести Максуда Ибрагимбекова.

После этого, он вернулся в Баку, но ненадолго. Вот уже несколько лет, как он живет в Германии, где работает педагогом по степу, пластике и ритму в театральной студии. Он пропагандирует азербайджанскую культуру в новой для себя стране, готовится участвовать в фестивалях. Учитывая талант и трудолюбиеТеймурбекова, нет никаких сомнений в том, что его ожидает новый успех, возможно даже более громкий, чем тот, который был у степ-группы «Абшерон» в пору ее расцвета. Так что, удачи тебе, Заур!