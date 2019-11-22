77-летняя итальянка полвека водила машину без прав

В Италии поймали и оштрафовали местную жительницу, которая около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав. Об этом пишет il Gazzettino.

Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.

Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в €5,11 тыс. и арестовали автомобиль.

Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.

| 2019-11-22T19:30:54+00:00 22 ноября 2019, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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