77-летняя итальянка полвека водила машину без прав

В Италии поймали и оштрафовали местную жительницу, которая около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав. Об этом пишет il Gazzettino.

Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.

Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в €5,11 тыс. и арестовали автомобиль.

Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.