ЕС прорабатывает вопрос об экстренной встрече для обсуждения ситуации с Ираном

Страны Европейского союза (ЕС), подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг договора с Ираном. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как указывает телеканал, европейские государства прорабатывают вопрос об экстренной встрече для обсуждения нынешнего состояния соглашения с Тегераном.

Со своей стороны телеканал Sky News Arabia уточнил, что страны Европы, подписавшие СВПД (Великобритания, Франция, Германия), изучают возможность встречи на высшем уровне после заявлений Тегерана о его готовности начать обогащение урана на своей территории выше уровня 3,67%.

Некоторое время назад представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз чрезвычайно обеспокоен заявлениями Ирана о сокращении своих обязательств в рамках СВПД и обсуждает с партнерами следующие шаги. «Мы находимся в контакте с другими участниками СВПД относительно следующих шагов, в том числе с участниками Совместной комиссии», — пояснила Косьянчич.

В воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции «Бушер». По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.