США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим от Германии [отправки] наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих», — сказал он.

«Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как союзник в борьбе против «Исламского государства» на северо-востоке Сирии», — отметил Джеффри. «Мы надеемся, что ФРГ будет делать больше», — подчеркнул он, отметив, что США ожидают от партнеров на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военных.

Спецпредставитель указал на то, что речь необязательно идет о боевой миссии. «ИГ можно оттеснить за счет сирийских местных сил, но необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказывать техническую помощь», — пояснил он. В то же время, по его словам, «солдаты должны быть готовы себя защищать».

«Без стабилизации ситуации ИГ и ей подобные группы вернутся назад», — предупредил Джеффри.

«Мы сейчас ведем переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в этом районе, которая бы обеспечивалась нашими войсками вместе с курдскими формированиями», — сообщил он.

Сейчас германские истребители-бомбардировщики Tornado лишь проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.

Спецпредставитель США заверил, что целью Вашингтона в Сирии не является свержение президента Башара Асада.

«Мы хотим окончательно уничтожить ИГ, мы стремимся запустить под эгидой ООН процесс по политической реформе Сирии, мы хотим окончательного выхода иранских сил из страны», — утверждал он.