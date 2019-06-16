В Алжире судят экс-главу Минфина

Еще один бывший чиновник администрации президента Алжира Абдельазиза Бутефлики пошел под суд после его отставки.

По одному из коррупционных дел в воскресенье судят экс-главу Минфина Карима Джоуди, передает телеканал Sky News Arabia.

Чиновник предстал перед Верховным судом для дачи показаний о его причастности к коррупционным схемам в высших эшелонах власти при Бутефлике.

Ранее под суд были отправлены сразу двое бывших премьеров — Абдельмалек Селлаль и Ахмед Уяхьи. Уголовное дело связано с коррупцией и расхищением государственных средств.

| 2019-06-16T15:49:06+00:00 16 июня 2019, 17:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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