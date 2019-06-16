Гурбанов рассказал об игре своего сына

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал об игре своего сына.

Гурбанов в интервью «Репорту» поделился мнением о выступлении Мусы Гурбанова в контрольном матче против «Сабаила»

По его словам, тренерский состав хотел видеть Мусу и других молодых футболистов рядом с игроками основного состава.

«Конечно им еще много предстоит поработать над собой. Муса является одним из них. Какие черты в нем мне нравятся, а какие нет – говорить об этом не только мне, но и любому другому главному тренеру было бы неверно», — отметил он.

Встреча «Карабах» — «Сабаил» закончилась победой подопечных Гурбанова со счетом 3:1.