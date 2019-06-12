Законодательный совет Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции

Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

В секретариате парламента не уточнили, на какой срок может быть отложена сессия.

Десятки тысяч демонстрантов, выступающих против законопроекта, ранее вышли на улицы Гонконга. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки.

В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.