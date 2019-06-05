Российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

Российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем. Это утверждается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы шестого флота ВМС США.

«4 июня 2019 года самолет США P-8A Poseidon, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут. Первое и третье взаимодействие были расценены как безопасные. Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа», — заявила пресс-служба.

«Экипаж P-8A сообщил о турбулентном воздействии спутных струй воздуха (вихревых следов — прим. ТАСС) после второго взаимодействия. Длительность перехвата составляла примерно 28 минут», — отмечают американские военные.

«Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем поведения в соответствии с международными стандартами для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении.