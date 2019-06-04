Китай планирует стрельбы ракетами С-400

Боевые расчеты Народно-освободительной армии Китая в начале июня выполнят на одном из китайских полигонов тестовые стрельбы ракетами С-400, поставленными РФ в апреле взамен поврежденных при транспортировке в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС военно-дипломатический источник.

«Планируется, что в первой декаде июня китайские военные на одном из своих полигонов проведут тестовые пуски ракет системы С-400 «Триумф», поставленных в апреле Россией Китаю взамен поврежденных. Как и при стрельбах в прошлом году, намечено запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям», — сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

| 2019-06-04T20:28:30+00:00 4 июня 2019, 22:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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