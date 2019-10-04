7 октября Курц получит мандат на формирование нового правительства Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 7 октября поручит лидеру консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу сформировать новое правительство республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу администрация президента Австрии.

«Президент Александер Ван дер Беллен примет у себя в понедельник, 7 октября 2019 года, председателя АНП Себастьяна Курца. После этой беседы президент наделит Себастьяна Курца мандатом на формирование правительства», — говорится в заявлении пресс-службы канцелярии президента.

Во вторник президент Австрии поручил переходному правительству во главе с первой женщиной — канцлером Австрии Бригитте Бирляйн исполнять обязанности до создания нового кабинета министров. Работа по формированию следующего правительства может продлиться до католического Рождества, 25 декабря.