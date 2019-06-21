7 июля Иран начнет второй этап свертывания обязательств по СВПД

Тегеран 7 июля по истечению 60-дневного срока предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в пятницу глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил журналистам по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в иранском Исфахане, информирует агентство ИРНА.
«Президент Ирана Хасан Рухани направил письма лидерам стран-участниц СВПД относительно второго шага Ирана по нему и 20-дневного срока, а я информировал Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини», сказал Зариф Журналистам.
Глава МИД Ирана напомнил, что Иран ранее информировали Евросоюз о планах в рамках СВПД.
8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД.