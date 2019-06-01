Около 2,6 тыс. человек принимают участие в субботних акциях во Франции

Около 2,6 тыс. человек принимают участие в субботних акциях во Франции. Об этом сообщило МВД страны, передает ТАСС.

При этом, как напомнили в министерстве, в прошлую субботу в манифестациях участвовали к этому часу более 3 тыс. человек. Согласно уточненным данным МВД, на улицы Парижа в 29-ю волну протестов вышли около 1,3 тыс. манифестантов.

Согласно информации телеканала BFM, ведущего прямую трансляцию, протестующие в настоящий момент собираются на площади Нации. В столице манифестации проходят спокойно, никаких инцидентов к настоящему моменту зафиксировано не было.

Акции протеста проходят в субботу и в других городах. В Тулузе, по неофициальным данным организаторов, участие в протестах принимают около тысячи человек. В ходе демонстрации зафиксированы несколько стычек протестующих с полицией. Радикально настроенные манифестанты начали забрасывать правоохранителей камнями. В ответ на это полиция применила водометы и слезоточивый газ.