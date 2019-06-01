Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах «уважаемого высшего руководителя» на различные объекты в провинции Чагандо.
Судя по тому, что на всех фотографиях Ким Чен Ын изображен в одном и том же светло-сером костюме, можно предположить, что он «руководил работой на месте» на всех шести объектах в один и тот же день. Примечательно, что из шести объектов четыре можно отнести к заводам и комбинатам двойного назначения. Это машиностроительный комбинат «8 февраля», Кангеский тракторный комбинат, Чанчжаганский станкостроительный завод и Кангеский комбинат точных машин. Каждому посещению ЦТАК посвятил отдельную статью, передает РИА Новости.
В целом северокорейский лидер остался доволен увиденным. Так, при осмотре и «руководстве на месте работой» Чанжаганского станкостроительного завода «уважаемый высший руководитель отметил, завод играет важную роль в чучхезации и модернизации народного хозяйства». О том, что предприятия выпускают не только гражданскую продукцию, можно судить по случайно проскользнувшим фразам о «безупречном выполнении трудящимися заданной партией новой боевой задачи».
| 2019-06-01T12:34:24+00:00 1 июня 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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