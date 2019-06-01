Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая

Судя по тому, что на всех фотографиях Ким Чен Ын изображен в одном и том же светло-сером костюме, можно предположить, что он «руководил работой на месте» на всех шести объектах в один и тот же день. Примечательно, что из шести объектов четыре можно отнести к заводам и комбинатам двойного назначения. Это машиностроительный комбинат «8 февраля», Кангеский тракторный комбинат, Чанчжаганский станкостроительный завод и Кангеский комбинат точных машин. Каждому посещению ЦТАК посвятил отдельную статью, передает РИА Новости.

В целом северокорейский лидер остался доволен увиденным. Так, при осмотре и «руководстве на месте работой» Чанжаганского станкостроительного завода «уважаемый высший руководитель отметил, завод играет важную роль в чучхезации и модернизации народного хозяйства». О том, что предприятия выпускают не только гражданскую продукцию, можно судить по случайно проскользнувшим фразам о «безупречном выполнении трудящимися заданной партией новой боевой задачи». Недоволен Ким Чен Ын остался только объектами гражданского назначения: дворцом школьников как несоответствующим своему назначению и проектами планов генерального строительства городов Канге и Манпхо. Особенно возмутил высшего руководителя город Канге из-за отсутствия на проекте зелени. Лидер КНДР «отметил, что работа по озеленению – важное дело для уготовления народу культурно-лирического бытового условия и среды».