Глава британского МИД считает необходимым заключение новой сделки по Brexit

Великобритания должна заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, информирует, по сообщению ТАСС, агентство Reuters.

По его словам, согласованная премьер-министром Терезой Мэй сделка по Brexit нуждается в пересмотре, в особенности это касается механизма «бэкстоп» (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) на острове Ирландия. «Что нам необходимо сделать, так это создать новую переговорную команду. В ней должны быть не только члены правительства, но также и Демократической юнионистской партии и European Research Group [ERG, группа тори во главе со сторонником «жесткого» Brexit Джейкобом Рисом-Моггом]», — сказал он, допустив возможность подключения к переговорам представителей Уэльса и Шотландии.