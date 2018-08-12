69-летний мужчина установил 11 телефонов на велосипед, чтобы играть в «Pokemon Go»

Чэнь Сан-юань, он же «Дядя Покемон», стал известен жителям города Новый Тайбэй после того, как его заметили вокруг города, играющего в игру «Pokemon Go» на 11 смартфонах, установленных на его велосипеде.

Чэнь сказал, что он иногда тратит до 4-х часов, охотясь за покемонами. По его словам, он пристрастился к «Pokemon Go» после того, как внук показал ему, как играть, в 2016 году. Особенный игрок сказал, что эта его привычка стоит ему более 1300 долларов в месяц, и он рассматривает возможность расширения своей установки, чтобы играть на 15 телефонах одновременно.

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