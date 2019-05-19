Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал «второй и самый главный этап революции» в стране. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Завтра в 12:00 объявлю о втором самом главном этапе революции в Армении. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки», — сообщил он.

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Этот призыв прозвучал после освобождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Кочаряна арестовали 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя (lenta.ru)

| 2019-05-19T22:20:52+00:00 19 мая 2019, 22:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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