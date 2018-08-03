660 000 евро для «Карабаха» от УЕФА

Пройдя два квалификационных этапа в Лиге чемпионов, азербайджанский футбольный клуб «Карабах» уже заработал 660 000 евро (около 1 300 000 манатов).

В случае выхода в раунд плей-офф, подопечные Гурбана Гурбанова добавят в свою копилку еще 480 000 евро, а если выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, то добавят в бюджет 15 250 000 евро.

Отметим, что за победу в матче группового этапа ЛЧ каждая команда получит по 2 700 000 евро, а за ничью – 900 000 евро.

Если же «Карабах» потерпит поражение от БАТЭ, то заработает 300 000 евро за участие в раунде плей-офф Лиги Европы, а в случае победы в нем и выхода в групповой этап, то клубу поступят около 2 500 000 евро. Победа в каждом матче группы принесет команде 570 000 евро, а ничья – 190 000.

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