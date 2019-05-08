Семь человек погибли в результате схода лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там [в горах] связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00  на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины», — сказал собеседник агентства.

| 2019-05-08T08:55:12+00:00 8 мая 2019, 10:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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