Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС и «Исламский джихад»

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу, что военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории страны, передает ТАСС.

К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в распространенном военными коммюнике.

Утром в субботу палестинские радикалы из сектора Газа запустилиболее 90 ракет по южным районам Израиля. В результате атаки информации о жертвах не поступало. Местные СМИ сообщают, что одна из ракет попала в дом и причинила строению ущерб. По сообщениям армейской пресс-службы, израильская система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.