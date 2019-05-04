Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС и «Исламский джихад»

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу, что военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории страны, передает ТАСС.

К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в распространенном военными коммюнике.

Утром в субботу палестинские радикалы из сектора Газа запустилиболее 90 ракет по южным районам Израиля. В результате атаки информации о жертвах не поступало. Местные СМИ сообщают, что одна из ракет попала в дом и причинила строению ущерб. По сообщениям армейской пресс-службы, израильская система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.

| 2019-05-04T17:26:12+00:00 4 мая 2019, 18:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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