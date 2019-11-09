64% жителей «ДНР» и «ЛНР» заявили о желании войти в состав России

Такой опрос провёл Украинский институт будущего, результаты сегодня обнародовало издание «Зеркало недели».

В состав Украины хотят вернуться 19% респондентов.

57% опрошенных отметили, что особый статус Донбасса должен быть закреплён в Конституции Украины.

96% жителей ДНР и ЛНР назвали украинские власти ответственными за вооружённый конфликт. 28% полагают, что в этом виновата Россия. При этом 58% респондентов заявили, что считают себя гражданами Украины, хотя у 35% есть паспорта самопровозглашённых республик, а у 7% — гражданство России.