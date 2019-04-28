Apple удаляет и ограничивает приложения с функцией «родительского контроля»

Корпорация Apple лишь за последний год удалила или ограничила функционал как минимум 11 программ, контролирующих время использования мобильных телефонов.

Как передает ТАСС, об этом сообщает The New York Times.

Издание совместно с аналитической платформой Sensor Tower выявили тенденцию, согласно которой компания оказывает давление на разработчиков, чьи программы позволяют родителям ограничивать время и контент, доступ к которому получают их дети при использовании смартфонов. Такие приложения также позволяют самим пользователям получать статистику по времени использования гаджетов.

В общей сложности Apple лишила основного функционала или вовсе удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных, в том числе — платных программ, предоставляющих возможность «родительского контроля». Рестрикциям подверглись также множество менее известных подобных приложений. Как уточняет издание, ограничительные меры со стороны Apple усилились после того, как подобная функция — Screen Time — появилась в стандартной операционной системе ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.