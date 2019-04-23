ВМС Китая продемонстрировали новую атомную подводную лодку

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Об этом сообщает ТАСС.

Новая ПЛАРБ проекта 094B Jin-B с бортовым номером 412 была представлена во время прохождения строя из восьми подводных лодок ВМС НОАК. На данный момент она является самой большой подлодкой из построенных силами китайской судостроительной промышленности.