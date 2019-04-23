ВМС Китая продемонстрировали новую атомную подводную лодку

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Об этом сообщает ТАСС.

Новая ПЛАРБ проекта 094B Jin-B с бортовым номером 412 была представлена во время прохождения строя из восьми подводных лодок ВМС НОАК. На данный момент она является самой большой подлодкой из построенных силами китайской судостроительной промышленности.

 

| 2019-04-24T00:06:23+00:00 24 апреля 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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