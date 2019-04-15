Азербайджанский самбист одержал победу над армянином

В городе Лимасол на Кипре завершился чемпионат Европы по самбо среди подростков и молодежи.

Как передает oxu.az, Азербайджан завоевал четыре бронзовые медали.

Среди подростков Вилаят Байрамов (-62 кг), Мехман Мехдизаде (-57 кг), а среди молодежи — Сахиб Бабаев (-48 кг) и Тогрул Салманов (+87 кг) заняли третье место.

Один из азербайджанских самбистов Роял Рустамов (-65 кг), несмотря на то, что не смог завоевать медаль, в ¼ финала одолел армянского соперника Арсена Аведисяна со счетом 2:0.

Представляем вашему вниманию видео этого поединка.