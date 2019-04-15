Социал-демократы победили на выборах в парламент Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) победила на выборах в парламент Финляндии по итогам подсчета 100% голосов, но с минимальным отрывом от ближайших преследователей — «Истинных финнов», также представляющих оппозицию. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны.

Социал-демократы набрали 17,7%. Они, однако, лишь на доли процента опередили занявших второе место «Истинных финнов» — у этой партии 17,5%, на третьем месте — Национальная коалиционная партия (НКП) — 16,9%. Далее — правящий «Финляндский центр» (ФЦ) с 13,9%, для которого выборы закончились ожидаемым разочарованием и потерей 18 мандатов в парламенте, на пятой позиции — оппозиционный «Союз «зеленых» (11,4%).

У остальных партий — менее 10% голосов. Оппозиционный «Левый союз» набрал 8,6%, оппозиционная Шведская народная партия — 4,4%, оппозиционная Христианская демократическая партия — 3,9%, правительственное «Синее будущее» — 1%, эта партия оказалась единственной из ранее входивших в парламент, которая не получает мест в его новом составе.