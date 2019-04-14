Силы ПНС Ливии сбили самолет армии Хафтара

Военные Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили самолет-истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает Al- Arabiya 14 апреля.

«Силы ливийской армии сбили вражеский самолет, который готовился к проведению воздушных налетов в районе Вади ар-Раби», — заявил представитель сил ПНС Мухаммед Гнуну.

По данным ТАСС, ранее в этот день в районе Айн Зара были обстреляны позиции ЛНА. В национальной армии информацию пока не комментировали.

Эскалация ситуации между Тобруком и Триполи стала результатом вмешательства внешних игроков во внутренние дела страны

Район Вади ар-Раби расположен к югу от Триполи, ЛНА начала наступление на город 4 апреля. Именно в Триполи базируется ПНС, возглавляемое Фаезом ас-Сарраджем и сформированное при поддержке ООН и Европы.

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает избранный народом парламент и базируется в Тобруке. Страна оказалась разделенной на две части с начала конфликта в 2011 году.

8 апреля силы Хафтара атаковали единственный действующий в Триполи аэропорт Митига, воздушная гавань возобновила работу лишь на следующий день. Еще через день национальная армия сбила военный самолет правительства в небе над Триполи. Потерю судна в ПНС опровергли.

В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и госпереворот. В результате «арабской весны» ливийский лидер Муамар Каддафи был убит. По числу жертв конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.