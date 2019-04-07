Американцы нашли в заповеднике гигантского питона

В национальном парке Биг-Сайпресс, США, нашли пятиметрового питона. Об этом сотрудники заповедника сообщили в пятницу, 5 апреля, в официальной Facebook-группе Big Cypress National Preserve.

Группа исследователей обнаружила огромную самку питона при помощи радиопередатчика, закрепленного на теле самца. Вес найденной особи составил около 63,5 килограмма, она отложила 73 яйца. Отмечается, что на данный момент это самый крупный питон, замеченный на территории заповедника.

Специалисты направили пресмыкающееся на исследование, чтобы тщательнее изучить поведение змей. Они разрабатывают новые приспособления для ловли питонов, поскольку те представляют значительную угрозу для дикой природы.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет. Питоны опасны для человека.(Lenta.ru)