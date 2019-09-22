6 человек пострадали в результате стрельбы в США

Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.

| 2019-09-22T17:22:39+00:00 22 сентября 2019, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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