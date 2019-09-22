6 человек пострадали в результате стрельбы в США

Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.