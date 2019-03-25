Принц Чарльз прибыл с визитом на Кубу

Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна, передает РИА Новости.
Как написала на своей странице в Twitter вице-министр иностранных дел Кубы Ана Гонсалес, этот официальный визит стал первым визитом членов королевской семьи Великобритании на Кубу.
Вице-министр добавила, что по прибытии королевская чета посетила мемориал, посвященный национальному герою Кубы Хосе Марти, и отдала дань уважения, возложив венок.