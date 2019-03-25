Принц Чарльз прибыл с визитом на Кубу

Ранее сообщалось, что королевская пара проведет на Кубе три дня. В ходе визита они встретятся с президентом Кубы, посетят центр искусств, встретятся с молодыми предпринимателями. Кроме того, для них будет организован прием у посла Великобритании на Кубе.