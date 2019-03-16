Пользователи Telegram сообщают о проблеме в работе мессенджера

Пользователи Telegram в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт  Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, пользователи испытывают сложности с получением и отправкой сообщений (48%), соединением (43%) и входом в систему (7%).
На сбои в работе Telegram жалуются пользователи, проживающие в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Турции, Бразилии, США, России и других странах.
| 2019-03-16T18:45:12+00:00 16 марта 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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