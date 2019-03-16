Пользователи Telegram сообщают о проблеме в работе мессенджера

По данным портала, пользователи испытывают сложности с получением и отправкой сообщений (48%), соединением (43%) и входом в систему (7%).

На сбои в работе Telegram жалуются пользователи, проживающие в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Турции, Бразилии, США, России и других странах.