55 млн евро на защиту границ в Северной Африке

Евросоюз окажет дополнительную помощь Испании, а также выделит 55 млн евро на защиту границ в Тунисе и Марокко. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ответ президента комиссии Жан-Клода Юнкера на письмо премьер-министра Испании Педро Санчеса.

С начало года Испания приняла около 22 тысяч мигрантов, причем в эту страну попадает куда больше беженцев из Африки, чем в южную Италию. По словам Юнкера, необходимо «дать адекватный и эффективный ответ усилению миграционного давления на западное побережье Средиземноморья».

Согласно данным письма, Еврокомиссия в начале июля уже одобрила перевод Испании дополнительных 25,6 млн евро. Всего же в период с 2014 по 2020 год помощь ЕС этому региону составит почти 700 миллионов евро. Кроме того, государства-члены ЕС выделили почти 200 специалистов, а также два судна, самолет и вертолет для обеспечения безопасности испанского побережья, а также двух эксклавов этой страны — Сеута и Мелилья, — расположенных на африканском континенте.

Русская служба DW

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