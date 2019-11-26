53% достигло число желающих уехать из России молодых людей

Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53 процента граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса «Левада-центра». Минимум желающих уехать молодых людей был зафиксирован после аннексии Крыма Россией в мае 2014 года – около 20 процентов. С тех пор эта цифра увеличивалась. Резкий – сразу на 16 процентных пунктов – рост пришелся на период с мая по сентябрь 2019 года, отмечают социологи, сообщает Голос Америки.

В среднем число потенциальных эмигрантов составляет 21 процент. Среди обеспеченных россиян (это те, кто могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) хотят выехать за рубеж на постоянное место жительства – 28 процентов.

Основная причина, которая заставляет задуматься об эмиграции респондентов всех возрастов, – беспокойство за будущее детей. На втором месте – экономическая обстановка, на третьем – высокое качество медицинского обслуживания за рубежом и политическая обстановка в России. Желающие уехать за рубеж говорят о том, что дела в России идут в неправильном направлении (56 процентов), многим стыдно за происходящее в стране.

Среди тех, кто задумывался о переезде, 73 процента не одобряют деятельность Владимира Путина. Одновременно среди потенциальных эмигрантов о готовности участвовать в политической жизни России говорят 39 процентов, а в среднем – 23 процента россиян.