526 нарушителя природоохранного законодательства привлечены к ответственности

В этом году за нарушение санитарно-гигиенических норм к административной ответственности были привлечены 526 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в целях усиления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в прибрежной части Каспия сотрудниками Главного управления общественной безопасности совместно с представителями соответствующих структур министерства экологии и природных ресурсов были проведены рейды в Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Сабаильском, Хатаинском, Сураханском, Наримановском районах Баку, а также в Сумгайыте, Хачмазе, Лянкяране и Астаре.

За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности были привлечены 526 физических, юридических и должностных лиц, в отношении них применены штрафы в размере 65 тыс. манатов.

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