50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США

Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, люди бастуют на 55 объектах General Motors из-за спора по заключению нового четырехлетнего контракта.

До этого профсоюзы обратились к более, чем 46 тыс. рабочих на 31 заводе компании с призывом покинуть рабочее место или же не отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей до дальнейших указаний.

Уточняется, что последний раз профсоюз объявлял забастовку в 2007 году. Тогда более 73 тыс. рабочих на 80 предприятиях General Motors два дня.