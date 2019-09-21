5-летнего мальчика призвали в армию в Украине

В Киевской области в селе Гребенки пятилетнего мальчика призвали в армию. Об этом сообщает «Украина.ру».
Как отмечается, мать ребенка опубликовала в фейсбуке фотографию повестки из военкомата.
«Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет», — отметила женщина.
Согласно данной повестке, 23 сентября мальчик должен был появиться в сельсовете и встать на учет в местном призывном пункте.
Однако спустя время выяснилось, что год рождения ребенка в списке населения был исправлен с 2013 года на 2003 год, с чем и была связана путаница.
После этого сельсовет Гребенков принес свои извинения и попросил в подобных случаях обращаться в администрацию, а не публиковать информацию в соцсети.