5-летнего мальчика призвали в армию в Украине

В Киевской области в селе Гребенки пятилетнего мальчика призвали в армию. Об этом сообщает «Украина.ру».

Как отмечается, мать ребенка опубликовала в фейсбуке фотографию повестки из военкомата.

«Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет», — отметила женщина.

Согласно данной повестке, 23 сентября мальчик должен был появиться в сельсовете и встать на учет в местном призывном пункте.

Однако спустя время выяснилось, что год рождения ребенка в списке населения был исправлен с 2013 года на 2003 год, с чем и была связана путаница.

После этого сельсовет Гребенков принес свои извинения и попросил в подобных случаях обращаться в администрацию, а не публиковать информацию в соцсети.

| 2019-09-21T18:52:44+00:00 21 сентября 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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