5 человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула

По меньшей мере 5 человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник, 2 сентября, в Кабуле, в районе Green Village, где проживают зарубежные дипломаты. Взрыв был слышен во многих районах города, он привел к пожару и взрыву на близлежащей заправочной станции, передает dw.com.

Судя по фотографиям с места происшествия, пострадали дети. Правоохранительные органы исходят из того, что взрывчатка находилась в автомобиле. В то же время не подтвердилась информация о перестрелке в Green Village.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Талибан», представители которой ведут сейчас переговоры с американскими властями.
| 2019-09-03T03:16:17+00:00 3 сентября 2019, 06:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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