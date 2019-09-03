5 человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула

По меньшей мере 5 человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник, 2 сентября, в Кабуле, в районе Green Village, где проживают зарубежные дипломаты. Взрыв был слышен во многих районах города, он привел к пожару и взрыву на близлежащей заправочной станции, передает dw.com.

Судя по фотографиям с места происшествия, пострадали дети. Правоохранительные органы исходят из того, что взрывчатка находилась в автомобиле. В то же время не подтвердилась информация о перестрелке в Green Village.