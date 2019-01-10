Изменены названия ряда муниципалитетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике», прилагаемый к закону «О территориях и землях муниципалитетов».

Согласно изменениям, в разделе «Агсуинский район» — слово «Гюрджюван»заменено на слово «Ханбулаг»; в разделе «Астаринский район» — слово «Камышовка» заменено на слово «Гамышоба»; в разделе «Геранбойский район» — слово «Агамалыоглу» заменено на слово «Дюзгышлаг», слово «Азизбеков»- на «Кехризли»; в разделе «Гейгельский район» — слово «Ханлар» заменено на слово «Агдаг»; слово «Михайловка» — на «Бановшали»; в разделе «Хачмазский район» — слово «Алексеевка» заменено на слово «Чайкянары», слово «Мугтадир» — на «Истису»; слова «Красный хутор» — на «Шыхлы»; в разделе «Хызынский район» — слова «Чистый ключ» заменены на слово «Сафбулаг», слово «Шураабад» — на «Шораабад»; в разделе «Газахский район» — слово «Коммуна» заменено на слова «Бала Чайлы»; в разделе «Губинский район» — слово «Новониколаевка» заменено на слово «Чайдюзю»; в разделе «Гусарский район» — слово «Ширвановка» заменено на слово «Ширванлы»; в разделе «Масаллинский район — слово «Калиновка» заменено на слово «Виляш»; в разделе «Огузский район» — слово «Астрахановка»заменено на слово «Чалдаш», «Владимировка» — на «Чайговушан»; в разделе «Саатлинский район» — слово «Ханларкенд» заменено на слово «Набаткенд», слово «Гараевкенд» — на «Орта Муган»; в разделе «Самухский район» — слово «Люксембург» заменено на «Кобэр», слово «Гырмызы Самух» — на «Гараагаджлы», слова «Али Байрамлы» — на «Сарыгая»; в разделе «Шамкирский район» — слова «Гасым Исмайлов» заменены на слово «Аглавашлы», слово «Мухтарийат» — на «Гадимгала»; в разделе «Евлахский район» — слово «Буньядабад» заменено на слова «Ени Чобанкере».

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