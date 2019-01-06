СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин

Первое место в списке заняла Индия, на втором месте находится Афганистан, первую тройку замыкает Сирия. Также в список попали такие страны как Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. Другие страны фигурируют в отдельных списках по каждой из категорий, однако в общую десятку вошли те страны, которые лидируют при суммировании всех факторов.