СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин

США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер, передает РИА Новости.
При составлении списка учитывались такие факторы, как здравоохранение, дискриминация, насилие сексуального и несексуального характера и работорговля или эксплуатация.
Первое место в списке заняла Индия, на втором месте находится Афганистан, первую тройку замыкает Сирия. Также в список попали такие страны как Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. Другие страны фигурируют в отдельных списках по каждой из категорий, однако в общую десятку вошли те страны, которые лидируют при суммировании всех факторов.
С точки зрения доступа к медуслугам самыми незащищенными странами в 2018 году стали Афганистан, Сирия и Сомали, считает агентство.