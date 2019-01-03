Украина анонсировала отправку военных кораблей в Керченский пролив

Украина планирует снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Как передает Lenta.ru, об этом в четверг, 3 января, заявил советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков, его слова приводит телеканал NewsOne.

По словам Бирюкова, международные договоренности дают украинским судам право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. «Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет», — подчеркнул советник.

Он также добавил, что в следующий раз украинских военных будут сопровождать международные наблюдатели.

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