В Анкаре прошли переговоры президентов Турции и Ирака

В основе иракской политики Турции лежат принципы обеспечения единства и территориальной целостности Ирака, стабильности и безопасности в этой стране.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Бархамом Салихом.
По его словам, Турция намерена развивать сотрудничество с Ираком в сфере безопасности.
Также между двумя странами существует большой потенциал в сфере оборонной промышленности, отметил президент.
«Такие террористические организации, как ДЕАШ, PKK и FETÖ, являются угрозой и для Турции, и для Ирака. Сотрудничество — важный фактор для успешной борьбы с терроризмом», — сказал Эрдоган.
Президент Ирака Бархам Салих, в свою очередь, заявил, что Багдад ожидает вклада Турции в реконструкцию регионов Ирака, очищенных от террористов.