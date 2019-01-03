В Анкаре прошли переговоры президентов Турции и Ирака

В основе иракской политики Турции лежат принципы обеспечения единства и территориальной целостности Ирака, стабильности и безопасности в этой стране.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Бархамом Салихом.

По его словам, Турция намерена развивать сотрудничество с Ираком в сфере безопасности.

Также между двумя странами существует большой потенциал в сфере оборонной промышленности, отметил президент.

«Такие террористические организации, как ДЕАШ, PKK и FETÖ, являются угрозой и для Турции, и для Ирака. Сотрудничество — важный фактор для успешной борьбы с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Президент Ирака Бархам Салих, в свою очередь, заявил, что Багдад ожидает вклада Турции в реконструкцию регионов Ирака, очищенных от террористов.

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